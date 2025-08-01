Пьяный петербуржец поджег квартиру сестры на проспекте Ударников

Житель Красногвардейского района Санкт-Петербурга может стать фигурантом уголовного дела из-за выходки, совершенной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил сайт «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По сообщению, поступившему в правоохранительные органы 30 июля от сестры подозреваемого, 40-летний мужчина поджег ее квартиру на проспекте Ударников. В состоянии алкогольного опьянения он облил бензином стены коридора и комнаты. Пожар удалось оперативно потушить, пострадавших нет.

В полиции уточнили, что подозреваемый имеет несколько судимостей. Силовики задержали его на месте происшествия и доставили в районный отдел для дальнейшего разбирательства.