Пьяный петербуржец поджег квартиру сестры на проспекте Ударников

Житель Красногвардейского района Санкт-Петербурга может стать фигурантом уголовного дела из-за выходки, совершенной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил сайт «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
По сообщению, поступившему в правоохранительные органы 30 июля от сестры подозреваемого, 40-летний мужчина поджег ее квартиру на проспекте Ударников. В состоянии алкогольного опьянения он облил бензином стены коридора и комнаты. Пожар удалось оперативно потушить, пострадавших нет.
В полиции уточнили, что подозреваемый имеет несколько судимостей. Силовики задержали его на месте происшествия и доставили в районный отдел для дальнейшего разбирательства.
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