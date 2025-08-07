Пьяный нижегородец попал под статью за угон машины скорой помощи ради эффектного свидания

В Нижегородской области 60-летний местный житель решил произвести яркое впечатление на любимую женщину, угнав автомобиль скорой помощи. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По информации ведомства, мужчина, находясь в состоянии опьянения, похитил служебную машину ради эффективного появления на свидании. Сотрудники медучреждения заметили пропажу транспорта и незамедлительно уведомили правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту, который уже привлекался к ответственности, может грозить до пяти лет лишения свободы.