Пьяный мужчина зарезал знакомого в ходе застолья в Кузбассе

Житель Прокопьевска стал жертвой жестокого убийства после пьяной ссоры. Об этом сайту «Сибдепо» сообщили в пресс-службе управления СК России по Кемеровской области.
По версии следствия, двое знакомых устроили застолье в квартире. В какой-то между собутыльниками вспыхнул конфликт, в ходе которого один из мужчин схватил нож и нанес несколько ударов в область шеи и груди своего приятеля.
От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия из-за обильной потери крови. Против нападавшего возбудили уголовное дело. Сейчас фигурант находится под стражей. Продолжается сбор доказательной базы.
Гогена Солнцева после измены жены заподозрили в романе с Айсылу Чижевской
В США сообщили о встрече военного самолета с роем НЛО
Погибший в Курской области боевик носил нашивку морской школы Карла III
Названа минимальная сумма для семьи для покупки самого необходимого
Вторая ракетка России Касаткина объявила о смене спортивного гражданства
Российский и украинский бойцы вновь сошлись в рукопашной схватке
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте