Пьяный мужчина зарезал знакомого в ходе застолья в Кузбассе

Житель Прокопьевска стал жертвой жестокого убийства после пьяной ссоры. Об этом сайту «Сибдепо» сообщили в пресс-службе управления СК России по Кемеровской области.

По версии следствия, двое знакомых устроили застолье в квартире. В какой-то между собутыльниками вспыхнул конфликт, в ходе которого один из мужчин схватил нож и нанес несколько ударов в область шеи и груди своего приятеля.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия из-за обильной потери крови. Против нападавшего возбудили уголовное дело. Сейчас фигурант находится под стражей. Продолжается сбор доказательной базы.