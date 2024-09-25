Пьяный мужчина в Удмуртии поджег машину неприятеля

В Глазовском районе задержали 50-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге авто семейной пары. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на УМВД Удмуртии.
Предположительно, мужчина поссорился со своим знакомым и решил ему отомстить. Он подобрался к его машине «ВАЗ-2112» и поджег ее. Услышав хлопок, владелица выбежала на улицу и смогла самостоятельно ее потушить.
Подозреваемого сразу задержали, он был пьян. Мужчина признался в поджоге, ему грозит до пяти лет заключения.
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