Пьяный мужчина в Удмуртии поджег машину неприятеля

В Глазовском районе задержали 50-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге авто семейной пары. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на УМВД Удмуртии.

Предположительно, мужчина поссорился со своим знакомым и решил ему отомстить. Он подобрался к его машине «ВАЗ-2112» и поджег ее. Услышав хлопок, владелица выбежала на улицу и смогла самостоятельно ее потушить.

Подозреваемого сразу задержали, он был пьян. Мужчина признался в поджоге, ему грозит до пяти лет заключения.