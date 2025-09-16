Пьяный мужчина ранил своего должника осколком стекла в Петербурге

Мужчина напал на своего оппонента с осколком стекла в Центральном районе Санкт-Петербурга. Происшествие случилось на 1-й Советской улице, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По предварительным данным полиции, ссора началась из-за долговых обязательств. В ходе конфликта 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес оппоненту резаную рану шеи осколком стекла.

Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемого задержали и доставили в отдел для разбирательств. Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.