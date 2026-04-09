Пьяного жителя Рязанской области задержали по делу об угрозе соседу бейсбольной битой

После ночной ссоры с женой 34-летний фигурант решил, что она могла укрыться у соседей. Поздно вечером он пришел к ним домой, требуя вернуть супругу.

Получив отказ, злоумышленник вернулся утром с битой и начал угрожать хозяину дома расправой. Испуганный сосед спрятался в доме и вызвал полицию.

Участковые изъяли оружие и задержали агрессора. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством), ему грозит до двух лет лишения свободы.