Пьяного жителя Рязанской области задержали по делу об угрозе соседу бейсбольной битой

Сотрудники полиции предотвратили конфликт в селе Чулково Скопинского района Рязанской области. Местный житель угрожал убийством своему соседу, размахивая металлической бейсбольной битой, сообщил сайт «ФедералПресс».
После ночной ссоры с женой 34-летний фигурант решил, что она могла укрыться у соседей. Поздно вечером он пришел к ним домой, требуя вернуть супругу.
Получив отказ, злоумышленник вернулся утром с битой и начал угрожать хозяину дома расправой. Испуганный сосед спрятался в доме и вызвал полицию.
Участковые изъяли оружие и задержали агрессора. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством), ему грозит до двух лет лишения свободы.
