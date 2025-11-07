Пьяного мужчину задержали в Ленобласти за рулем угнанной иномарки

Полиция задержала мужчину, который управлял чужим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в деревне Мишкино Тосненского района Ленинградской области. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, в ночь на среду, 5 ноября, сотрудники Госавтоинспекции остановили Skoda Superb. За рулем был 33-летний мужчина с признаками опьянения. Выяснилось, что машина была угнана.

Иномарку эвакуировали на специализированную стоянку, а нарушителя доставили в отдел полиции. На следующий день, 6 ноября, в отдел поступило заявление от 31-летнего жителя Тосненского района. Он сообщил, что его иномарку похитили в ночь с 4 на 5 ноября.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.