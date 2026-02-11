Пьянка на улице Седова привела к похищению человека в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое мужчин подозреваются в вымогательстве и незаконном удержании своего знакомого. Об этом сайту Neva.Today сообщили представители регионального Следственного комитета России.

По данным правоохранителей, 8 и 9 февраля подозреваемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избили своего знакомого в квартире на улице Седова и привязали его к батарее. Они требовали от него 200 тысяч рублей и квартиру. Мужчину удерживали до тех пор, пока не прибыли сотрудники полиции, которым соседи сообщили о происходящем.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы и вымогательстве в особо крупном размере. Злоумышленников задержали и предъявили им обвинение. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, а также проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.