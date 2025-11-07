Пьяная внучка задушила бабушку платком в Апрелевке

Женщина задушила родную бабушку платком во время пьяной ссоры. Преступление произошло в Апрелевке, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Родственницы проживали в одном доме. Вечером 3 ноября женщины выпивали, между ними вспыхнула ссора. Внучка схватила тканевый платок и стала душить бабушку.

По данным следствия, женщина сама позвонила в полицию, сообщив о смерти 95-летней пенсионерки. Однако изначально она скрыла свою причастность к преступлению.

Во время разговора с полицейскими подозреваемая не выдержала и во всем призналась.

«Она лежала, я вымыла кровь и оттащила ее», — рассказала она.

Правоохранители задержали 47-летнюю женщину по подозрению в убийстве. Следователи осмотрели место преступления и изъяли вещественные доказательства. Жительнице Апрелевки грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге 22-летний студент жестоко расправился со своей бабушкой. После убийства молодой человек ходил с окровавленным ножом по подъезду.