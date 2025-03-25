Пьяная ссора в ЯНАО привела к поножовщине

Правоохранители задержали жителя Салехарда, который подозревается в покушении на убийство. Фигурантом дела стал 52-летний мужчина, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, 20 марта 2025 года подозреваемый распивал алкогольные напитки вместе с компаньоном. В какой-то момент между участниками застолья завязалась ссора, в ходе которой мужчина ранил ножом 35-летнего знакомого. Он смог оказать сопротивление и вовремя обратился за медпомощью.

Сейчас Следственный комитет устанавливает все обстоятельства происшествия. В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения.