Пьяная продавщица в Энгельсе избила покупателя арматурой

Житель Энгельса получил сотрясение мозга после перепалки с пьяной продавщицей. Она избила его арматурой, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Саратовской области.

В магазин в поселке Придорожный 31-летний мужчина пришел в конце августа. Продавщица находилась подшофе и придиралась к словам, они поругались. Покупатель разозлил женщину настолько, что она схватилась за арматуру.

Несколькими ударами продавщица отправила мужчину в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы, сотрясение головного мозга и повреждение коленно-связочного аппарата. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

После допроса 45-летнюю продавщицу отпустили под подписку о невыезде Она уже имела проблемы с законом и привлекалась к уголовной ответственности.

Ранее во Владивостоке пьяный мужчина избил соседку за то, что та не захотела ехать с ним в одной кабине и вызвала второй лифт. Полиция начала проверку.