Пьяная пациентка обстреляла медиков из пневматики в Приморье

Жительница Уссурийска ответит перед судом за вооруженное нападение на работников скорой помощи, приехавших к ней на вызов. Об этом сообщил сайт «ВостокМедиа» со ссылкой на правоохранительные органы Приморского края.

По данным следствия, происшествие случилось во дворе дома на улице Беляева. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно отреагировала на прибывших к ней медиков. В ходе конфликта 42-летняя злоумышленница около шести раз выстрелила в сторону медиков из пневматического оружия.

Против местной жительницы возбудили уголовное дело. Фигуранту заключили под стражу. Вскоре она предстанет перед законом.