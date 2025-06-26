Пикапер из Петербурга получил пять лет колонии за кражу смартфона у девушки

Суд в Центральном районе Санкт-Петербурга вынес приговор мужчине, который пытался обмануть девушку лестью и похитил смартфон. Подробности сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Установлено, что 14 июля 2024 года девушка шла по Литейному проспекту, когда к ней подошел фигурант и стал рассыпаться в комплиментах. Горожанка проявила равнодушие и, стараясь уйти от навязчивого ухажера, зашла в ближайший магазин. Однако мужчина последовал за ней.

Воспользовавшись моментом, злоумышленник начал обнимать девушку, незаметно вытащив из ее кармана телефон. Сразу после кражи он поспешил скрыться. Сумму ущерба оценили в 60 тысяч рублей. Вору назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.