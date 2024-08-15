Пиарщиков наркоторговцев задержали на проспекте Ветеранов в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители накануне задержали двух человек, которые работали пиарщиками у наркоторговцев. Об этом написала газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Уроженца Хабаровска и его 33-летнюю сожительницу арестовали на проспекте Ветеранов. Накануне в полицию позвонили и рассказали, что молодые люди повесили баннер, приглашающий на концерт рэп-исполнителя без какой-либо детальной информации. На плакате лишь находился крупный QR-код, перейдя по которому можно было попасть на площадку по продаже наркотиков.

По факту случившегося заведено уголовное дело.