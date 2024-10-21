Петербуржцу, который совершил два убийства более 20 лет назад, вынесли приговор

В Петербурге озвучили приговор мужчине, который совершил убийства в 1997 и 2001 годах. Об этом написал Piter.TV со ссылкой на прокуратуру Адмиралтейского района города.

В 1997 году злоумышленник задушил руками мужчину, а после спрятал труп. Убийство произошло недалеко от реки Ижора в Гатчинском районе Ленинградской области. О содеянном он рассказал приятелю, но затем начал опасаться, что его друг сообщит о преступлении в полицию. В 2001 году он до смерти избил друга у дома на Перекопской улице.

Обвиняемому присудили 15 лет заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.