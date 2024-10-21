Петербуржцу, который совершил два убийства более 20 лет назад, вынесли приговор

В Петербурге озвучили приговор мужчине, который совершил убийства в 1997 и 2001 годах. Об этом написал Piter.TV со ссылкой на прокуратуру Адмиралтейского района города.
В 1997 году злоумышленник задушил руками мужчину, а после спрятал труп. Убийство произошло недалеко от реки Ижора в Гатчинском районе Ленинградской области. О содеянном он рассказал приятелю, но затем начал опасаться, что его друг сообщит о преступлении в полицию. В 2001 году он до смерти избил друга у дома на Перекопской улице.
Обвиняемому присудили 15 лет заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Восстановление подачи тепла обсудили в Чехове с главой округа
Москвичка с ребенком напала на таксиста в Сочи
Пьяная женщина-водитель протаранила 10 машин в Мытищах
Научно-просветительский лекторий о меценатстве пройдет в Коломне 25 октября
Около 20 картин передали в дар музею «Новый Иерусалим» в Истре
Трехдневный турнир по боксу «Осенний ринг — 2024» прошел в Ногинске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте