Петербуржца заключили под стражу по делу о смертельном избиении незнакомки

В Северной столице суд постановил заключить под стражу на два месяца местного жителя, который до смерти избил незнакомку. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.

По данным следствия, 22 марта 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с неизвестной женщиной примерно 25–30 лет в квартире дома по Шлиссельбургскому проспекту. В ходе конфликта фигурант жестоко избил оппонентку.

У пострадавшей развились отек и смещение головного мозга. Травмы оказались смертельными. Возбуждено уголовно дело. Фигурант отказался от дачи показаний.