Петербуржца задержали по подозрению в убийстве мужчины и нападении на полицейского

В Санкт-Петербурге правоохранители расследуют дело о покушении на убийство сотрудника полиции. Подозреваемый — 54-летний местный житель, который ранее убил человека, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по городу.

Согласно данным ведомства, 26 марта в квартире дома на Красногородской улице обнаружили труп мужчины с огнестрельной раной головы. Предварительно установлено, что 54-летний горожанин расправился над жертвой из-за ревности.

Во время задержания подозреваемый несколько раз выстрелил в сотрудника полиции. Правоохранитель остался жив. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.