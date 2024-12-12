Петербуржца, похитившего мужчину и угрожавшего ему лопатой, задержала полиция

В Петербурге задержали мужчину, который в октябре этого года похитил человека на Итальянской улице. Об том сообщило СМИ со ссылкой на ГУ МВД региона.
Подозреваемый набросился на мужчину, затолкал его в машину и катал по городу, угрожая лопатой, которой не менее 10 раз все же ударил жертву. Потом нападавший отобрал у пленника 280 тысяч рублей и отпустил взамен на обещание не обращаться в полицию.
Однако мужчина не послушал и пошел к правоохранителям. Подозреваемого задержали, машину и лопату изъяли.
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