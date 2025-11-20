Петербуржца, осужденного условно за хранение оружия, задержали повторно по той же статье

Красносельский районный суд Петербурга принял решение о заключении под стражу местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщил « MK в Питере » со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.

По версии следствия, житель Северной столицы приобрел бездымный порох, относящийся к категории взрывчатых. Вещество он хранил в квартире на улице Летчика Пилютова. Фигуранту избрали меру пресечения в виде ареста.

Примечательно, что в 2024 году мужчина был осужден за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия. Тогда он получил три года лишения свободы условно.