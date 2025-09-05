Петербуржца осудили за вооруженный разбой, совершенный в 2007 году

Суд вынес приговор жителю Петербурга по делу о вооруженном разбое, совершенном в мае 2007 года. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по городу.

Установлено, что фигурант и его подельники, используя автомобили, купленные по поддельному паспорту, напали на людей, перевозивших 30 миллионов рублей. Злоумышленники спровоцировали ДТП и открыли огонь.

При оказании сопротивления один из нападавших получил смертельные ранения. Преступникам не удалось похитить деньги, однако подсудимого задержали лишь в сентябре 2020 года. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы в колонии особого режима со штрафом в 500 тысяч рублей.