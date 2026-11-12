Петербуржца осудили на три года за мошенничество на 1,6 млн рублей

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за мошенничество в отношении трех девушек. Об этом «Мойке78» сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

С декабря 2023 года по май 2025-го мужчина знакомился с девушками в интернете, входил к ним в доверие, общаясь на личные темы, а затем просил деньги под различными предлогами. Одной из потерпевших он рассказал, что занимается выкупом и перепродажей автомобилей, и предложил вложиться в покупку машины. Ловелас обещал подтвердить договоренности расписками, и девушка перевела ему 226,2 тысячи рублей.

Второй новой знакомой он предложил регулярно оказывать материальную помощь. Чтобы убедить ее в серьезности намерений, отправил фотографию чека о якобы совершенном переводе. Когда деньги не поступили, мужчина объяснил это «блокировкой операции» и попросил дополнительные средства для ее «разблокировки». За время общения девушка перевела ему почти 1,11 млн рублей.

Как установил суд, мужчина изначально не собирался выполнять обещания и распоряжался полученными деньгами по своему усмотрению. Подсудимый полностью признал вину. Гражданские иски потерпевших удовлетворены на общую сумму 1 млн 625 тысяч 90 рублей.