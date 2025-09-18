Петербуржца облили горючей жидкостью в парадной дома на проспекте Энгельса

Жителя Санкт-Петербурга доставили в больницу с ожогами второй и третьей степени. На мужчину напали в парадной дома на проспекте Энгельса. Об этом сообщил Piter.TV .

По опубликованной информации, случайный прохожий обнаружил местного жителя в огне и сумел самостоятельно потушить его. Пациента срочно госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали ему ожоги ног и паховой области.

Силовики оперативно задержали подозреваемого в поджоге, против него составили административный протокол. Сейчас выясняются все подробности происшествия.