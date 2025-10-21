Петербуржец зарезал свою бабушку в парадной дома на Новосибирской улице

В понедельник, 20 октября, в 18:20 полицейским Приморского района поступил вызов о странном поведении жильца одного из домов на Новосибирской улице. Очевидцы заявили, что мужчина с ножом в руке бродил по подъезду. Стены были в крови, а на лестничном пролете лежала пожилая женщина. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Приехавшие сотрудники правоохранительных органов быстро выяснили, что подозреваемый — 22-летний житель этого дома. Его 84-летнюю бабушку доставили в больницу с тяжелыми травмами, позже пенсионерка скончалась.

Задержанный не смог ясно объяснить произошедшее, прибывшие психиатры приняли решение направить его на обследование из-за сомнений в его психическом здоровье. Из квартиры изъяли несколько ножей и шприцы.

Материалы проверки передали следователям для дальнейшего разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.