Петербуржец стал фигурантом дела об изнасиловании знакомой

Полицейские задержали 52-летнего жителя Выборгского района Санкт-Петербурга, который подозревается в избиении и изнасиловании знакомой. Об этом сайту Piter.TV сообщили представители регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, в дежурную часть обратилась 46-летняя петербурженка. Заявительница рассказала, что 29 июля около 03:00 в квартире одного из домов на Беговой улице она подверглась противоправным действиям под угрозой применения к ней насилия.

Совершив насилие, злоумышленник покинул квартиру. Однако вскоре его задержали силовики возле дома на Приморском проспекте. Против мужчины возбудили уголовное дело.