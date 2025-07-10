Петербуржец спустя 18 лет предстанет перед судом за попытку убийства в коммуналке

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство, которое произошло в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге почти 18 лет назад. Подозреваемого задержали и заключили под стражу, теперь его ждет судебное разбирательство. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городского ГСУ СК России.

По данным следствия, 25 июля 2007 года в коридоре коммунальной квартиры на Малой Посадской улице произошел конфликт между фигурантом и его знакомым. В ходе ссоры злоумышленник нанес пострадавшему множественные удары кулаками и ранил его ножом.

Агрессор не смог довести свой замысел до конца, потому что потерпевший сопротивлялся, а затем выбежал из квартиры. После этого ему оказали медицинскую помощь.

Расследование приостановили, когда нападавшего объявили в розыск. Много лет он скрывался, но правоохранители смогли установить его местонахождение и задержать. Мужчине предъявили обвинение.

Следствие собрало достаточно доказательств, указывающих на причастность фигуранта к преступлению. Уголовное дело передали в суд.