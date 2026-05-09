Петербуржец предстанет перед судом по делу об обмане с импортом машины из-за рубежа

Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил «МК в Питере» со ссылкой на данные надзорного ведомства.

По версии следствия, в июне 2021 года женщина решила приобрести автомобиль BMW X3 из-за границы и нашла человека, который пообещал организовать доставку в Санкт-Петербург. Фигурант убедил потерпевшую, что она сможет купить автомобиль с большой скидкой, быстро оформить документы и оперативно получить машину.

После этого горожанка перевела ему около 1,4 миллиона рублей. Однако машина так и не была доставлена, а мужчина перестал выходить на связь.

Материалы дела направлены в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.