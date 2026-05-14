Петербуржец предстанет перед судом по делу о ДТП на угнанной машине

Красногвардейская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего жителя Петербурга. Его обвинили в угоне машины, сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии опьянения, угнал автомобиль у спящего знакомого и устроил дорожную аварию. Его задержали сотрудники Госавтоинспекции.
Уголовное дело передано в Красногвардейский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте