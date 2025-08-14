Петербуржец потерял банковскую карту в больнице и лишился 7 млн рублей

Правоохранительные органы начали расследование дела о краже крупной суммы со счета пациента больницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В полицию обратился 54-летний местный житель, обнаруживший пропажу денег после обращения в банк по поводу потери банковской карты в период госпитализации. Общая сумма похищенных средств превысила отметку в семь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

    Пока ничего не найдено

