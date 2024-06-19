Петербуржец попался на вымогательстве у студента

В Петербурге задержали 43-летнего мужчину, который вымогал деньги у людей на проспекте Стачек. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД региона.

В полицию обратился 20-летний студент, который рассказал, что на него напали двое мужчин с перцовым баллончиком. Один из них распылил едкий газ в глаза своей жертве и потребовал деньги.

Первого подозреваемого задержали, второго полиция еще ищет. Возбуждено уголовное дело.

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