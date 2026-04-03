Петербуржец получил условный срок за то, что лег на капот автомобиля и повредил его

В Санкт-Петербурге вынесли приговор мужчине, который лег на капот автомобиля и повредил его. Фигурант получил два года условного срока и должен возместить ущерб в размере почти 85 тысяч рублей, сообщил сайт NevaToday .

Московский районный суд Петербурга рассмотрел дело о повреждении автомобиля Kia Rio 3. По данным объединенной пресс-службы судов города, мужчина был признан виновным по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений).

Согласно материалам суда, 3 февраля петербуржец выбежал на проезжую часть и лег на капот машины, которой управляла девушка. Затем он ударил по лобовому стеклу и капоту. Ущерб составил почти 85 тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину, и уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Гражданский иск был удовлетворен на общую сумму почти 85 тысяч рублей.