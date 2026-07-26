Петербуржец пойдет под суд за кражу телефона у женщины

В Санкт-Петербурге прокуратура направила в суд уголовное дело против 42-летнего рецидивиста. Его обвиняют в краже мобильного телефона стоимостью 13 тысяч рублей., сообщил Piter.TV .

По данным прокуратуры Фрунзенского района, в марте обвиняемый подошел к женщине возле дома 1 по улице Турку и предложил ее проводить. Когда потерпевшая отвлеклась, он украл ее телефон, а затем довел женщину до подъезда и скрылся.

Украденный гаджет петербуржец сдал в ломбард. Теперь уголовное дело будет рассмотрено судом по существу.