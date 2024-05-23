Петербуржец подменил в пункте выдачи iPhone и попал в полицию

МВД: управляющий ПВЗ в Петербурге подменил 11 смартфонов iPhone на подделки

Управляющего пункта выдачи заказов маркетплейса в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в мошенничестве. Он подменил 11 смартфонов iPhone и оформил возврат.

Заявление в полицию Выборгского района поступило 15 мая, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Маркетплейс получил ущерб на сумму 1 597 413 рублей из-за того, что кто-то с середины марта по 13 мая подменил 11 заказанных в пункт выдачи импортных смартфонов и оформил возврат.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц. Спустя неделю 19-летнего управляющего ПВЗ задержали. У него изъяли три поддельных iPhone, 18 банковских карт, два мобильных телефона, 41 сим-карту и ноутбук. Молодой человек заявил, что промышлял вместе с сообщником.

«Создавал аккаунт. <…> Заказывал телефон и передавал» — рассказал он.

Другая крупная кража iPhone произошла в офисе оператора сотовой связи в Москве. Злоумышленник вынес 14 смартфонов и аксессуары к ним.