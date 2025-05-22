Петербуржец ответит в суде за избиение друга до потери зрения

Правоохранители из Невского района Санкт-Петербурге завершили расследование дела о жестоком избиении, в результате которого потерпевший потерял зрение. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на представителей городской прокуратуры.

По данным следствия, в апреле 2024 года в квартире одного из домов на улице Ольминского произошел конфликт между двумя мужчинами. В ходе ссоры обвиняемый ударил своего знакомого кулаком в лицо, попав в правый глаз. Пострадавший потерял равновесие и упал на пол.

В результате потерпевший лишился зрения на оба глаза. Материалы дела передали в суд для дальнейшего рассмотрения.