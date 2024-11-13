Петербуржец отделался условным сроком за хранение взрывчатки

В Петербурге осудили мужчину, которого обвиняли в хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

В январе этого года у жителя Северной столицы нашли большую партию запрещенных к хранению предметов. В частности, речь идет о метательных взрывчатых веществах, 29-ти патронах, пулях и гильзах для оружия различного вида.

Суд признал петербуржца виновным. Его осудили на 6,5 года условно с испытательным сроком еще на три года. Кроме того, мужчина должен будет выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.