Петербуржец отделался условным сроком за хранение взрывчатки

В Петербурге осудили мужчину, которого обвиняли в хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.
В январе этого года у жителя Северной столицы нашли большую партию запрещенных к хранению предметов. В частности, речь идет о метательных взрывчатых веществах, 29-ти патронах, пулях и гильзах для оружия различного вида.
Суд признал петербуржца виновным. Его осудили на 6,5 года условно с испытательным сроком еще на три года. Кроме того, мужчина должен будет выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
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