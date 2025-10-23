Петербуржец обманул клиентов на 31 млн рублей, предлагая купить им снегоходы и гидроциклы

Прокуратура Василеостровского района завершила расследование уголовного дела о крупном мошенничестве. Уроженец Приморского края обманул семерых клиентов на сумму свыше 31 миллиона рублей. Об этом сообщило СМИ .

Мужчина предлагал купить снегоходы и гидроциклы, но не собирался выполнять свои обязательства.

С февраля по октябрь 2024 года он заключал договоры на поставку дорогостоящей техники. Пострадавшие переводили деньги, но не получали заказанную технику.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже передали в Василеостровский районный суд. Обвиняемому грозит ответственность по части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере.