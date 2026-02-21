Петербурженку задержали по подозрению в краже наушников у бортпроводницы

В аэропорту Пулково сотрудники транспортной полиции провели оперативно-разыскные мероприятия и раскрыли кражу беспроводных наушников. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

Потерпевшей оказалась 25-летняя бортпроводница из Московской области. Она объяснила, что потеряла гаджет стоимостью около 15 тысяч рублей, предположительно оставив его на бортовой кухне.

Сотрудники линейного отдела МВД быстро установили личность подозреваемой. Ей оказалась 44-летняя жительница Санкт-Петербурга, работающая в компании по производству питания для авиапассажиров. По информации полиции, женщина увидела наушники, убедилась, что вокруг никого нет, и решила забрать их себе. Возбуждено уголовное дело.