Петербурженку осудили за попытку вынести в рюкзаке ребенка товары из гипермаркета

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор местной жительнице, пытавшейся украсть из гипермаркета товары на сумму 24 тысячи рублей. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.

Установлено, что фигурантка, находясь в магазине, сложила в рюкзак своего ребенка косметические, канцелярские и гигиенические товары, а также продукты питания, включая мясные и рыбные изделия, бакалею и сладости. Таким образом она хотела вынести «улов» из торговой точки.

Охранники задержали злоумышленницу, и обман раскрылся. Женщине назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, добавил телеканал «Санкт-Петербург».