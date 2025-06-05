Петербурженку осудили за контрабанду украшений из Милана на 6 млн рублей

Суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный вердикт в отношении женщины, которая пыталась незаконно провезти драгоценности. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в августе 2021 года подсудимая возвращалась в аэропорт Пулково из Милана, умышленно скрыв от таможенного контроля ювелирные изделия на сумму более шести миллионов рублей. Сотрудники таможни обнаружили и изъяли украшения в процессе досмотра.

Представитель обвинения отметил, что умышленное сокрытие ценностей от таможенного оформления квалифицируется не как случайная ошибка, а как уголовно наказуемое деяние. Фигурантку дела приговорена к условному сроку продолжительностью два года и шесть месяцев с испытательным периодом в три года.