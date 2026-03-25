Петербурженку осудили по делу об организации притона в Луге

В Лужском районе Ленинградской области суд вынес приговор 50-летней жительнице Санкт-Петербурга, которую признали виновной в организации притона для занятия проституцией. По информации региональной прокуратуры, женщина арендовала квартиру в городе Луга и превратила ее в место для оказания интимных услуг за плату, написал Piter.TV .

Она привлекла женщин, готовых оказывать подобные услуги, и даже разработала рекламные материалы — визитки и листовки — для привлечения клиентов. Незаконная деятельность продолжалась до июля 2025 года, пока ее не пресекли правоохранительные органы.

Суд назначил петербурженке наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.