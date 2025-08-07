Петербурженку обвинили в организации борделей на Шпалерной улице

Прокуратура Адмиралтейского района направила в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга уголовное дело против 53-летней женщины, которая обвиняется в создании сети притонов для занятия проституцией. Об этом сообщил сайт Рeterburg2.ru со ссылкой на представителей надзорного ведомства.

По данным правоохранителей, уроженке Ставропольского края вменяется организация занятия проституцией другими лицами и содержание притонов, совершенные организованной группой.

По версии следствия, женщина управляла нелегальным бизнесом в двух квартирах на Шпалерной улице в течение десяти месяцев — с сентября 2023 по июнь 2024 года. В ее обязанности входили встреча клиентов, представление девушек, прием оплаты за услуги и ведение финансового учета. Также она решала все управленческие вопросы, связанные с работой борделей.