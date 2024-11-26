Петербурженку будут судить за убийство 8-месячной дочери

В Петербурге будут судить женщину, которую обвинили в убийстве восьмимесячной дочери и оставлении в опасности маленького сына, которому не было и двух лет. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГСУ СКР по городу.

Я январе женщина укладывала дочку спать дома, в одной из квартир на Тихоокеанской улице. Ребенок не успокаивался, и тогда мать задушила малышку и на двое суток ушла из дома, оставив с телом убитой сестры сына, которому на тот момент был год и девять месяцев.

После обнаружения детей женщину быстро задержали. В отношении нее возбудили два уголовных дела, в ближайшее время их рассмотрит суд.