Петербурженка, подозреваемая в убийстве дяди, попала под уголовное дело

В Колпино возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» в отношении женщины, подозреваемой в убийстве своего дяди. Об этом сообщил Piter.TV.

Инцидент произошел 30 марта в квартире на улице Братьев Радченко, где женщина, будучи сильно пьяной, нанесла своему дяде ножевое ранение в грудь. Мужчина погиб на месте происшествия.

Следователи планируют провести ряд мероприятий и определить меру пресечения для подозреваемой.

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