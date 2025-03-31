Петербурженка, подозреваемая в убийстве дяди, попала под уголовное дело
В Колпино возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» в отношении женщины, подозреваемой в убийстве своего дяди. Об этом сообщил Piter.TV.
Инцидент произошел 30 марта в квартире на улице Братьев Радченко, где женщина, будучи сильно пьяной, нанесла своему дяде ножевое ранение в грудь. Мужчина погиб на месте происшествия.
Следователи планируют провести ряд мероприятий и определить меру пресечения для подозреваемой.
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