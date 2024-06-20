Петербургский полицейские задержали мужчину, выстрелившего в мотоциклиста на дороге

В Петербурге задержали мужчину, который устроил стрельбу на КАД и ранил мотоциклиста. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД региона.

В Шушарах задержали 47-летнего мужчину. Он стрелял из пневматической винтовки и попал в 36-летнего байкера.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

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