Петербургский полицейские задержали мужчину, выстрелившего в мотоциклиста на дороге
В Петербурге задержали мужчину, который устроил стрельбу на КАД и ранил мотоциклиста. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД региона.
В Шушарах задержали 47-летнего мужчину. Он стрелял из пневматической винтовки и попал в 36-летнего байкера.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».
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