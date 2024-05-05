Петербургский подросток попал под следствие за обмен интимными фото с шестиклассницей | 360°

Криминал 05 мая 2024, 13:21 Петербургский подросток попал под следствие за обмен интимными фото с шестиклассницей Shot: школьника в Петербурге задержали за обмен фото с 13-летней девочкой РИА «Новости»

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Обмен интимными фотографиями с 13-летней девочкой в Сети обернулся уголовным делом для 14-летнего подростка из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Восьмиклассник отправлял девочке «голые» фото и видео, а в ответ требовал ее обнаженные снимки. Девочка послушно их отправляла. Так продолжалось около трех месяцев, пока переписку не заметила ее мать. Женщина обратилась в полицию. В квартиру подростка нагрянули правоохранители. Парня задержали и увезли в отдел.

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В отношении школьника возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14 лет. Пока горе-кавалера отпустили. По факту происшествия проводится проверка.

В марте в Пензе учитель информатики признался, что отправлял фото полового органа в чат школьниц и вступил в половую связь с одной из учениц. Следователи возбудили уголовное дело о совращении малолетней и распространении порнографии.