Петербургские правоохранители задержали участника поножовщины в коммуналке
Правоохранители задержали в Петербурге 51-летнего мужчину по делу о поножовщине. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.
Преступление было совершено в коммунальной квартире на Малоохтинском проспекте. Согласно данным ведомства, во время застолья фигурант поссорился с 37-летним знакомым и ударил его ножом.
Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте