Петербургские полицейские задержали таксиста-карманника и его подельников
В Петербурге задержали банду, которая обворовывала выпивших горожан. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД региона.
Предположительно, таксист подбирал пассажиров после баров, крал их телефоны, а потом передавал свои подельникам. А те переводили деньги из мобильных приложений, делали покупки и даже брали кредиты.
Правоохранители задержали всех троих участников преступной схемы. Возбуждено уголовное дело.
Избивавшие прохожих школьники из Липецка подпали под уголовное дело
Тюменского рабочего заживо перемолол конвейер на заводе
Турнир по футболу за кубок Кузьминского лесопарка прошел в Котельниках
Минжилполитики Подмосковья напомнило способы регистрации недвижимости
Английский стал языком международного общения на Украине
Еще одному сироте в Чехове вручили жилищный сертификат
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте