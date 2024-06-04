Петербургские полицейские задержали таксиста-карманника и его подельников

В Петербурге задержали банду, которая обворовывала выпивших горожан. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД региона.

Предположительно, таксист подбирал пассажиров после баров, крал их телефоны, а потом передавал свои подельникам. А те переводили деньги из мобильных приложений, делали покупки и даже брали кредиты.

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