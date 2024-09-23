Петербургские полицейские задержали наркопромоутера за акцию с баннером и музыкой на Невском

В Петербурге задержали 32-летнего мужчину, который разместил баннер с рекламой наркошопа на балконе одного из домов на Невском проспекте. Об этом сообщила Мойка78 со ссылкой на ГУ МВД региона.

Летом в центре города на балконе дома на Невском проспекте была установлена звукоусиливающая аппаратура с QR-кодом, ведущим на сайт с запрещенными веществами. Задержанный промоутер рассказал, что выполнял задания модераторов: покупал оборудование и организовывал шоу. Он потратил около 500 тысяч рублей на оборудование, получая деньги от заказчиков.

Возбуждено уголовное дело по статье о склонении к потреблению наркотиков с использованием интернета. В ходе расследования выявлена группа наркопиарщиков, уже задержано четверо подозреваемых, у которых изъяты рекламные материалы и оборудование.