Петербургские полицейские поймали женщину, 17 лет скрывавшуюся после кражи в Москве

Петербургские полицейские задержали женщину, находившуюся в федеральном розыске с 2009 года за хищение 580 тысяч рублей у клиентов банка в Москве. Ее взяли на Аптекарском проспекте, сообщила «Мойка78» .

Женщина работала на руководящей должности в финансовой организации в столице с 2006 года. Она использовала свои полномочия для оформления банковских счетов и списания средств со счетов нескольких клиентов.

В 2010 году ее признали виновной в использовании банковской тайны без согласия владельцев сведений Замоскворецким районным судом Москвы. Задержанная, которой сейчас 48 лет, находится под стражей после ареста 19 февраля.