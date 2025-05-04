Петербургская полиция задержала граффитистов, испортивших фасад дома в центре

Правоохранители задержали в Петербурге двух молодых людей, подозреваемых в порче дома, являющегося культурным наследием. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

По версии следствия, вандалы 30 и 32 лет нарисовали краской из аэрозольных баллончиков граффити на фасаде дома на Загородном проспекте. Против них составили административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее вандалы разломали арт-объект с планетами в Заозерном микрорайоне Кургана. Злоумышленники повредили скульптуры Сатурна и Венеры.

По данным Ura.ru, на месте установили камеры наблюдения, чтобы пресечь подобные случаи. Арт-объект «Астрономия» отреставрируют и поставят рядом стенд с правилами эксплуатации.