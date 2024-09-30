Пермяка, до смерти забившего своего брата, отправили в колонию
Жителя Горнозаводска осудили за убийство старшего брата. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР Пермского края.
В январе мужчина выпил и пошел решать с братом старый конфликт. Ссора переросла в драку, и младший избил старшего до смерти.
Суд признал мужчину виновным в убийстве родственника и отправил его в колонию строгого режима на девять лет.
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